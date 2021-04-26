Звучала поэзия без сглаживания углов

В Морской библиотеке в минувшую субботу прошла творческая презентация новой книги севастопольского общественного деятеля, поэта, барда Андрея Соболева. Эта книга получила название «Избранное», потому что является сборником стихов поэта из предыдущих изданий.

На презентацию собрались друзья поэта, почитатели его таланта, умеющие и готовые ценить остроту его строф, соотносящие со своей его активную гражданскую позицию.

— По своему мировоззрению я — единомышленник Андрея Соболева, поэтому всегда рад предоставить ему место для презентации его книг, а также площадку для выступлений его друзей из Донецка. Мне нравятся его стихи и песни, а еще импонирует непредвзятое отношение к Черноморскому флоту. — рассказал «Севастопольской газете» руководитель Морской библиотеки Леонид Щербаков.

— Андрей Соболев — человек, который никогда не скрывал своей жизненной позиции, всегда отстаивал ее, не прячась за чьи-то спины. Так было в украинские времена, и продолжается теперь. Он не сглаживает углы, и в этом состоит особая сила и мудрость его стихов, — поделился перед презентацией севастопольский поэт Георгий Зобнин.

По словам самого А.Соболева, новая книга — это вовсе не итоговое издание, ее выход продиктован желанием автора собрать лучшие свои стихотворные произведения и издать их отдельным томом.

— В издании книги мне в очередной раз помогла общественная организация соотечественников Севастополя. Такую посильную помощь они оказывают мне не впервые, а уже на протяжении нескольких лет. В «Избранном» я постарался поместить стихи, за которые мне самому не стыдно. — отметил А.Соболев.

Он также подчеркнул, что не претендует на роль историка, тем не менее уверен, что его песни и стихи — это поэтические иллюстрации к тому, что происходило и происходит в Севастополе и вокруг него, в стране бывшей и настоящей, да и вообще в мире. Такова его авторская позиция.

А.Соболев поделился планами в ближайшем будущем издать избранные песни, которые стали знаковыми для Севастополя.

— Я знаю, что севастопольцам весьма по сердцу традиция говорить друг с другом честно, напрямую и от первого лица, — отметил А.Соболев.