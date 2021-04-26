Житель Евпатории арестован за тонировку на автомобиле

Евпаторийский городской суд на двое суток арестовал местного жителя за невыполнение требования сотрудника полиции снять тонированную пленку со стекол автомобиля.

В феврале 2021 года сотрудником полиции автовладельцу было указано на необходимость снять тонировку в 10-дневный срок. Но мужчина требование проигнорировал.

Суд инкриминировал евпаторийцу административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — и арестовал его на двое суток.