Завершение ремонта музея Крошицкого опять перенесли

Полное завершение реставрационных работ Художественного музея им.Крошицкого теперь перенесли на 2022 год.

Об этом 26 апреля на аппаратном совещании сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. Он подтвердил, что авторские права на проект в результате заключения мирового соглашения правительству Севастополя уже переданы.

В настоящее время завершено обследование ранее выполненных работ, ведется документальное оформление сдачи первого и второго этапов работ в Севнаследие, в ближайшее время будет получено разрешение на продолжение ремонтно-реставрационных работ.

— В этом году мы планируем закрыть контур: это фасад, окна и капитальный ремонт кровли. Подрядчик также выполнит часть внутренних отделочных работ, — сообщил директор капстроя.

По его словам. деньги восстановлены, в ближайшее время планируется заключить второй госконтракт на производство работ, а в 2022-м завершить ремонт в полном объеме.

— В 22-м — это очень долго, — отреагировал на доклад об утерянных в 18-м году средствах губернатор Михаил Развожаев.

— Не нужны мне фасад, окна и кровля! Если уже переданы права, деньги и ресурсы есть, так давайте ускоримся с выдачей документов на продолжение реставрационных работ. Все лето — впереди! — распорядился он.

Напомним, что ремонт музея ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» с весны 2018 года.

Изначально за выполнение работ взялась питерская фирма «Гуар», со сроком окончания в декабре 2019 года. Потом этот срок перенесли на год и теперь — еще на год. Тогда сумма ремонта составляла 435 миллионов рублей.

Потом этот срок перенесли на год, потом еще на год, а теперь уже и на 2022-й.