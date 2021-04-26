Вакцинировать будут в университетах

Пункты вакцинации организуют в высших учебных заведениях города. Об этом 26 апреля на аппаратном совещании сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

— Мы подключаем сейчас высшие учебные заведения, наши университеты и филиал МГУ. Сегодня, завтра, послезавтра будем организовывать выездные пункты вакцинации, — сообщил А.Кулагин.

Еще раньше директор департамента здравоохранения Виталий Денисов доложил, что все пункты вакцинации работают, в том числе организованные в торговых центрах.

На 26 апреля первым компонентом привито 45 тысяч человек, вторым — 22 тысячи.

Диспансеризация ветеранов на сегодня выполнена на 99%, привито 434 ветерана.

Остаток вакцины на 26 апреля составляет 30% (примерно 20 тысяч доз).