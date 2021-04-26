В рамках капремонта дороги уничтожили лестницу к античной усадьбе

Жители улицы Шевченко требуют восстановить лестницу к античной усадьбе, демонтированную в рамках капремонта дороги, и обустроить в этом месте пешеходный переход.

Лестница к античной усадьбе и смотровая были сооружены в 80-е годы управлением Черноморского флота по просьбе руководства музея «Херсонес Таврический» в целях благоустройства территории. В течение многих лет она использовалась жителями микрорайона как кратчайший путь к остановке общественного транспорта на Столетовском проспекте.

С 2019 года на территории усадьбы проводятся работы по ее благоустройству. Выделены деньги на ее дальнейшее развитие. Это значит, что с каждым годом «народной тропой» будет пользоваться большее количество людей. А вот пешеходной «зебры» в этом месте нет.

Общественники неоднократно обращались в департамент транспорта с просьбой организовать пешеходный переход. Начавшийся в этом году капитальный ремонт улицы Шевченко дал надежду, что дорогу отремонтируют и сделают удобной для жителей, а заодно и решат вопрос с безопасным проходом к лестнице. Но проектировщики пешеходный переход в этом месте не предусмотрели, а дорожники лестницу демонтировали, несмотря на то, что в проектно-сметной документации демонтаж лестницы не значится.

— Разработанная красноярской компанией «СибСтройПроект» документация предусматривает три перехода через улицу, хотя по гугл-снимкам совершенно очевидно, что используются все четыре, — рассказывает активист общественной организации «Севпарки» Вячеслав Прокопенко.

Более того, по его заверениям, последний переход упирается в гаражный кооператив, а демонтированная лестница вела в парк усадьбы, который в ближайшие годы будут благоустраивать за счет средств городского бюджета.

Общественники просят проводить капитальный ремонт в интересах граждан: восстановить лестницу, при необходимости перенести ее вправо или влево, сделать «зебру» через дорогу, очистить вход на усадьбу со стороны дороги.

Представители дептранса на просьбу активистов отреагировали формально, ограничившись отписками, и призвали общественников не нарушать Правила дорожного движения и пользоваться пешеходным переходом, расположенным в ста метрах от демонтированной лестницы.