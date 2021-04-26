В «Библионочи-2021» приняли участие 7 тысяч человек

В Севастополе акцию «Библионочь-2021» провели 23 апреля на 32 библиотечных площадках из 56 имеющихся в городе, в том числе в шести детских филиалах.

Детское мероприятие назвали «Библиосумерками», сдвинув время проведения до 21 часа. Для взрослых «Библионочь-2021» длилась до полуночи (в отдельных филиалах).

Всего акция включила более 200 мероприятий, а основной точкой притяжения для горожан стали Центральная библиотека имени Л.Н.Толстого и Детская библиотека им.А.Гайдара. Многие мероприятия прошли на свежем воздухе, отчиталась на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента культуры Ирина Романец.

Одним из самых интересных она назвала открытие отделов букинистической литературы, сравнив данное мероприятие с «ежегодным открытием покоев Букингемского дворца для британских подданых».

— Все посетители в первую очередь хотели взглянуть на томик «Севастопольских рассказов», побывавший в космосе, — рассказала И.Романец.