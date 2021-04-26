Траву скосят под угрозой оргвыводов

Косить траву на общественных территориях теперь должны муниципалитеты. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», почему газоны в городе до сих пор не скошены.

По словам Е.Горлова, объявлена неделя приведения территорий в надлежащее состояние. Всем муниципалитетам выданы предписания. выполнить работы по покосу и по санитарной уборке территорий.

— После этого уже будут сделаны соответствующие оргвыводы, — пообещал Е.Горлов.