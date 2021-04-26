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Траву скосят под угрозой оргвыводов

Щербакова Евгения

Косить траву на общественных территориях теперь должны муниципалитеты. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», почему газоны в городе до сих пор не скошены.

По словам Е.Горлова, объявлена неделя приведения территорий в надлежащее состояние. Всем муниципалитетам выданы предписания. выполнить работы по покосу и по санитарной уборке территорий.

— После этого уже будут сделаны соответствующие оргвыводы, — пообещал Е.Горлов.