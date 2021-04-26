Пресная вода под Азовским морем есть

Исследования в Азовском море подтвердили наличие пресной воды, но перспективы ее разработки определят в июне, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Работы идут. У нас ориентировочно в июне [будет] уже понимание полностью, какая перспектива разработки в Азовском море. Первые исследования показывают — да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает», — цитирует ТАСС С.Аксенова.

Глава Крыма добавил, что «объемы [воды] приличные». «Но главный вопрос все-таки качество. Насколько она употребима сегодня для приготовления пищи и в общем для подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования. Там дальше будет видно», — добавил глава Крыма.

Потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря сейчас изучает одна из ведущих компаний РФ. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.