После трех субботников город стал ощутимо чище

Об этом 26 апреля на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как констатировал директор горхоза Евгений Горлов, в минувшую субботу увеличилось количество общественных пространств, куда вышли люди.

Всего их было 247, из которых 18 — зоны памятников Великой Отечественной войны. В субботнике приняли участие 2315 человек, вывезено около 375 кубометров мусора.

Директор также анонсировал продолжение месячника чистоты до 12 мая, пообщав организовать специвльные площадки, куда можно будет привозить бытовой мусор и отдельно отходы от обрезки деревьев и кустарников, для последующего их мульчирования.

Такие точки обещано организроовать в районе дачных массивов и районов ИЖС, рядом с кладбищами, где в преддверии родительских дней начнется массовое приведение в порядок мест захоронения.