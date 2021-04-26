Пещера Таврида может изменить науку карстологию

Центром повышения квалификации для инженеров-геологов по карстологии станет пещера Таврида.

Как рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадий Самохин, карстологическая экспертиза необходима, если при инженерно-геологических изысканиях существует вероятность неблагоприятных условий для постройки объектов. Универсальным критерием для обнаружения карста под землей в границах России считалось наличие карстовых воронок на поверхности, однако в окрестностях пещеры Таврида их не оказалось, что стало наглядным доказательством необходимости проведения специальных мер по обнаружению карста в регионах.

«Когда при строительстве трассы «Таврида» в 2018 году нашли пещеру, это уже было основанием для вопросов к карстологическим правилам. Если бы мы сделали дорожную выемку не на 6 метров в глубину, а на 5,5, тогда пещера бы не вскрылась при работе, и при неизбежном провале грунта под весом машин могли погибнуть люди, — рассказал Г.Самохин.

Благодаря научной базе, создающейся возле пещеры Таврида, она может стать площадкой для проведения курсов повышения квалификации инженеров-геологов. В Крымском федеральном университете уже существует спецкурс «Основы спелеологии и инженерной карстологии», и его основы можно использовать для дополнительного образования.

«Основной акцент мы сделаем на поиск пещер в условиях, характерных для нашего региона. Например, если исследователи обнаружили известняки, они должны знать, что под ними находятся хорошо проводящие воду породы, следовательно, дальше находится карст. Если при прохождении в глубину мы находим песок, то есть очень большая вероятность расположения внизу крупных пещер, если там конгломерат, то пещеры окажутся меньше, но всё равно будут», — добавил Г.Самохин.

Практический опыт крымских ученых стал значимым вкладом в формирование нового федерального свода правил по карстоопасности «Инженерные изыскания для строительства на закарстованных территориях. Общие требования», созданного по заказу Минстроя России. Основной свод был сформирован в 2020 году, но из-за пандемии его утверждение перенесли на 2021 год.