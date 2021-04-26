Отопление в детских садах по запросам отключать не будут

Ситуацию с отоплением в детских садах поручено мониторить, и в случае поступления жалоб от тепла не отключать.

Такое поручение дано 26 апреля на аппаратном совещании директору горхоза Евгению Горлову.

— Если там температурный режим не обеспечен, нужно продлить отопительный сезон. Хотя понятно, что под каждого не подстроишься. Но очевидно, что на этой неделе жалоб по поводу того, что не отключают, было кратно больше, чем по поводу того, что мерзнут люди, — констатировал Михаил Развожаев.

Как сообщил Е.Горлов, всем управляющим компаниям дано поручение, чтобы они опрессовали всю систему, вышли из отопительного сезона и начали подготовку к следующему отопительному.

Напомним, что отопительный сезон в Севастополе закончили 23 апреля.