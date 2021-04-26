Незаконнные многоквартирные дома снесут по решению суда
Департамент городского хозяйства продолжает пресекать незаконное строительство на участках под индивидуальное жилое строительство домов, имеющих признаки многоквартирности.
Об этом журналистам сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
— У нас сегодня рассматривается в судах 41 иск о сносе объектов, которые построены на индивидуальных жилых земельных участках, но имеют признаки многоквартирности. Некоторые субъекты в первой инстанции суды уже проиграли, — сказал Е.Горлов, сославшись на уже имеющийся опыт сноса.
Он также предупредил, что тех, кто принимает сегодня решения в части строительства незаконных объектов, могут коснуться последствия, в рамках которых они потеряют финансы. В некоторых случаях, если владелец будет действовать мошеннически и привлекать других людей, может последовать уголовная ответственность.
Е.Горлов также сообщил об обнаруженных в сети объявлениях о продаже квартир в домах, которые по закону являются индивидуальными. Такого рода деятельность он пообещал приостанавливать.
При этом предупредил, что, если контрагенты продолжают строиться, им необходимо прийти на комиссию архитектурно-строительного контроля, где им придется доказать или подтвердить свое право на осуществление такой деятельности, поскольку могут быть затронуты интересы ресурсоснабжающих организаций в части прокладки сетей по их объектам.
Такая работа коснется также незаконных торговых объектов.
— С момента принятия решения комиссией некапитальные объекты в течение 10 дней должны быть приведены в соответствие. Если нет, мы демонтируем их самостоятельно, но потом предъявим эти затраты хозяйствующему субъекту, на чьей территории этот объект находится. По капитальным объектам после решения комиссии в течение трех месяцев хозяйствующий субъект должен привести в соответствие, либо подтвердить соответствие требованиям правоустанавливающих документов. В противном случае будет произведен демонтаж, — предупредил Е.Горлов.