Незаконнные многоквартирные дома снесут по решению суда

Об этом журналистам сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

— У нас сегодня рассматривается в судах 41 иск о сносе объектов, которые построены на индивидуальных жилых земельных участках, но имеют признаки многоквартирности. Некоторые субъекты в первой инстанции суды уже проиграли, — сказал Е.Горлов, сославшись на уже имеющийся опыт сноса.

Он также предупредил, что тех, кто принимает сегодня решения в части строительства незаконных объектов, могут коснуться последствия, в рамках которых они потеряют финансы. В некоторых случаях, если владелец будет действовать мошеннически и привлекать других людей, может последовать уголовная ответственность.

Е.Горлов также сообщил об обнаруженных в сети объявлениях о продаже квартир в домах, которые по закону являются индивидуальными. Такого рода деятельность он пообещал приостанавливать.

При этом предупредил, что, если контрагенты продолжают строиться, им необходимо прийти на комиссию архитектурно-строительного контроля, где им придется доказать или подтвердить свое право на осуществление такой деятельности, поскольку могут быть затронуты интересы ресурсоснабжающих организаций в части прокладки сетей по их объектам.

Такая работа коснется также незаконных торговых объектов.

— С момента принятия решения комиссией некапитальные объекты в течение 10 дней должны быть приведены в соответствие. Если нет, мы демонтируем их самостоятельно, но потом предъявим эти затраты хозяйствующему субъекту, на чьей территории этот объект находится. По капитальным объектам после решения комиссии в течение трех месяцев хозяйствующий субъект должен привести в соответствие, либо подтвердить соответствие требованиям правоустанавливающих документов. В противном случае будет произведен демонтаж, — предупредил Е.Горлов.