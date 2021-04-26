Ливадийский дворец получил в дар 100 картин про Крым

В дар Ливадийскому дворцу-музею передана обширная коллекция работ известного советского художника-графика и илюстратора Эммануила Бернштейна. Это 100 акварелей, отображающих полуостров Крым и его природно-архитектурные особенности, говорится в сообщении на сайте Минкульта Республики Крым..

Картины из крымской серии передали Ливадийскому дворцу в рамках Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

«Впервые вся крымская серия собрана вместе, а раньше находилась по частям у разных коллекционеров», — сказал в ходе церемонии президент фестиваля Андрей Кондрашев.

Работы будут выставлены в музыкальном зале Ливадийского дворца.

Справка

Эммануил Бернштейн — советский художник, график, иллюстратор, архитектор, член Союза художников СССР, Союза архитекторов СССР. Он создал более 10 тысяч графических работ, проиллюстрировал не менее 40 книг. Вышло несколько тематических альбомов «Московский Кремль в ХVII веке», «Архитектурный пейзаж», «Старая Москва», «Москва и Петербург Пушкина в графике Э. Бернштейна», «Москва — Крым», имеющих не только художественное, но и историческое значение.

В годы Великой Отечественной войны Э.Бернштейн стал курсантом минометной роты пехотного училища, но был отозван президентом Академии архитектуры для работы по специальности. По заказу Академии художеств он выполнял натурные зарисовки сохранившихся и разрушенных памятников зодчества в освобожденных городах.