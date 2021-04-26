Лагерь «Чайка» передан Севастополю

В собственность города из ведения Министерства обороны РФ передан военный городок БАТ-2 — это территория детского лагеря «Чайка» в Батилимане.

Информацию об этом в ходе заседания правительства Севастополя сообщила директор департамента по имущественным и земельным отношениям Оксана Кузнецова.

Было отмечено, что лагерь сохранит свой профиль.

«К сожалению, в текущем сезоне мы его не сможем использовать в рамках оздоровительной кампании. Но есть понятная стратегия, планируется его модернизация. Это будет один из лучших лагерей в Севастополе», — пообещал губернатор Михаил Развожаев.

Детский лагерь «Чайка» с 1955 года входил в оздоровительный комплекс 13-го флотского судоремонтного завода. В 2020 году завод начали акционировать, а лагерь, стоящий на балансе профсоюза завода, передали в собственность Министерства обороны.

Летом «Чайка» не работала.