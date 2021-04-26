Курорт Новая Евпатория сможет принимать до 40 тысяч туристов одновременно

Курорт, который расположится на 600 га между крымскими селами Витино и Штормовое, сможет принимать до 40 тысяч туристов, при этом на территории кластера расположатся разные средства размещения от апартаментов до пятизвездочных гостиниц.

Об этом ТАСС рассказал глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко 21 марта сообщил, что власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться «Новая Евпатория».

«Есть задумка в районе поселков Витино и Штормовое на участке земли 600 гектаров за счет ФЦП сделать полностью инфраструктуру, а также [за счет инвестора] построить там круглогодичный комплекс «Новая Евпатория». Емкость объекта порядка 40 тысяч человек, с постоянным проживанием порядка 10 тысяч», — рассказал мэр Евпатории.

Он уточнил, что на территории кластера расположится бизнес-инфраструктура, ряд трех-, четырех- и пятизвездочных гостиниц, а также круглогодичный аквапарк.

Мэр города выразил надежду на скорую реализацию проекта. Он отметил, сейчас просчитываются технико-экономические показатели и риски.

«Уже создана рабочая группа, инвестор найден, есть технико-экономические показатели — что и как будет работать, сроки окупаемости», — отметил Р.Тихончук.