Израсходовать бюджет опять не получилось

Бюджет Севастополя в 2020 году получил 96,2% от запланированных доходов, а его расходная часть исполнена на 85,5%.

Об этом в ходе заседания правительства города объявил директор департамента финансов Владимир Штоп, представляя законопроект «Об исполнении бюджета Севастополя за 2020 год».

«Обобщая результаты исполнения бюджета города и подводя итоги реализации бюджетной политики в 2020 году, хочется остановиться на основных моментах: в полном объеме обеспечены все социальные обязательства; по сравнению с 2019 годом объем освоенных средств вырос на 15,9 млрд рублей; отсутствует государственный долг», — подчеркнул В.Штоп.

Исполнение плановых назначений в целом по доходам составило 96,2%, по собственным налоговым и неналоговым доходам — 101,4%, по налоговым доходам — 96,6 %.

Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Севастополя в 2020 году составили 16,6 млрд рублей, это на 1,6% меньше, чем годом ранее. Расходы бюджета по сравнению с 2019 годом увеличились почти на 16 млрд рублей, это 39%.

Расходная часть бюджета исполнена на 85,5%.

Существенной частью расходов бюджета в 2020 году стали субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг, за исключением расходов на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда работников. На эти цели было направлено 10,9 млрд рублей.

Уровень развития транспорта и коммунального хозяйства влияет на качество жизни населения. Расходы на эти цели составили 40% городского бюджета, или 21 млрд рублей, что на 2,8 млрд больше, чем в 2019 году. На дороги потрачено более восьми млрд рублей, на развитие транспорта — более 1,5 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе на капремонт) — более семи млрд рублей.

На финансовое обеспечение отраслей социально-культурной сферы направлено почти 31,5 млрд рублей, что составляет 55% расходов бюджета города.

Документ отправлен на рассмотрение в заксобрание города.