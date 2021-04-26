Две тысячи человек уже зарегистрировались на тест электронного голосования

Систему электронного голосования, которое в 2021 году пройдет в нескольких пилотных регионах РФ, в Севастополе будут тестировать, как ожидается, не менее шести тысяч человек, сообщил 23 апреля председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Ранее севастопольский избирком обратился в Центральную избирательную комиссию РФ с просьбой включить регион в число пилотных субъектов по проведению электронного голосования.

«Мы ставим задачу, чтобы [в тренировке приняли участие] не менее 2% избирателей. Это порядка 6-6,5 тыс. человек. Уже почти вде тысячи человек зарегистрировались на портале госуслуг для участия в тренировке», — цитирует ТАСС С.Даниленко.

Он уточнил, что возможностью голосовать онлайн интересуются члены участковых избирательных комиссий, студенты вузов и их преподаватели и другие категории избирателей.

Если Севастополь войдет в число пилотных регионов, то с помощью электронного голосования можно будет отдать голос за кандидатов в депутаты Госдумы, на довыборах в городское законодательное собрание и на муниципальных выборах. В избиркоме рассчитывают, что это повысит явку.

«Мы очень редко перешагиваем 50%-й рубеж голосования, потому что многие люди живут не по адресам регистрации, им приходится ехать на свой участок голосовать. Конечно, они этого не делают», — пояснил С.Даниленко, уточнив, что, как и в 2020 году, голосование будет длиться три дня.

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования стартовал 21 апреля и завершится 7 мая. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Сама тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая. В ходе нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года в Севастополе будут выбирать и недостающего депутата в заксобрание и депутатов восьми из десяти муниципальных округов. А если успеют подготовить документы, то и депутатов нового — 11-го МО — Северного.