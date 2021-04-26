Бывший директор бывшего ГУПа подозревается в присвоении средств

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Севгеоцентр», подозреваемого в присвоении вверенных средств в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.

Подведомственное предприятие ДИЗО ГУП «Севастопольский центр землеустройства и геодезии» был преобразован в ООО «Севгеоцентр». Трудовой договор с директором был заключен в апреле 2020 года.

По версии следствия, с июля 2020-го по январь 2021 года руководитель ООО «Севгеоцентр», имея единолично доступ к программе «Клиент-банк», перечислял на свою банковскую карту с расчетного счета фирмы денежные средства. Таким образом из бюджета предприятия было похищено свыше 1,2 млн рублей.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Судом рассмотрено ходатайство следствия, по которому директор отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и принимаются меры для возмещения ущерба.