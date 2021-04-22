Сбыли 200 тысяч фальшивых рублей

Трое севастопольцев успели сбыть фальшивых купюр на 200 тысяч рублей. Оставшиеся 350 тысяч хранились в лесном тайнике.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю совместно с региональным подразделением УФСБ России и коллегами из МВД по Республике Крым задержали троих местных жителей, причастных к обороту фальшивых денежных знаков.

По версии полиции, троица приобрела в интернете крупную партию поддельных банковских билетов и наладила их распространение на территории полуострова.

Злоумышленники, сбывали фальшивки как по одной штуке, так и по несколько купюр сразу при приобретении дорогостоящих товаров. Опасаясь разоблачения, они соблюдали меры предосторожности, в том числе меняли внешность, использовали маски, очки и другие способы маскировки.

Есть основание предполагать, что фигуранты успели сбыть поддельных денег на сумму 200 тысяч рублей.

Свою наличность подозреваемые хранили в тайнике, оборудованном в лесу под Севастополем. Полиция изъяла из него 70 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

В отношении задержаных Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю