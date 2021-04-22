Решено закончить отопительный сезон

«Согласно температурному графику, среднесуточная температура воздуха в Севастополе составляет порядка 14 градусов. В связи с этим принято решение с завтрашнего дня произвести остановку работы котельных, кроме учреждений социальной сферы. Отопительный сезон завершаем без внештатных происшествий», — объявил Н.Жигулин.

Этот отопительный сезон в Севастополе начался 30 октября.