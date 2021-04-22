Просил за содействие 2,2 миллиона рублей

В рамках расследуемого уголовного дела 41-летнему жителю Симферополя предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и в обещании посредничества во взяточничестве.

Следствием установлено, что с марта 2020 года по апрель 2021 мужчина, находясь в должности главного специалиста по правовой работе Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, ввел в заблуждение местную жительницу, решив похитить у нее денежные средства в крупном размере. Он сообщил, что с помощью знакомств в определенных структурах поможет ей без судебного решения зарегистрировать право собственности на четыре объекта недвижимости в с.Прибрежное Сакского района, попросив за это вознаграждение.

Мужчина был задержан при силовой поддержке подразделения Росгвардии после получения 800 тысяч рублей. Всего же, как установлено следствием, за указанный период он получил от местной жительницы 1,5 млн рублей из требуемых 2,2 млн.

По ходатайству следствия судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.