Памятник не примиряет, а нагнетает

Открытие нового памятника на улице Катерная в день рождения Владимира Ленина — акт нагнетания вражды и противостояния определенных социальных групп в Севастополе, считают местные коммунисты.

Об этом заявил глава севастопольских коммунистов Василий Пархоменко на мероприятии возложения цветов к памятнику Ленину в честь его 151-й годовщины со дня рождения:

— Памятник Примирению четыре месяца простоял замотанный тряпками и полиэтиленом. То, что день рождения Ленина избрали для открытия мемориала, с моей точки зрения, лишнее подтверждение того, что организаторы открывают не памятник примирению, а, наоборот, памятник нагнетанию вражды и противостояния определенных социальных групп в Севастополе.

По его словам, коммунисты неоднократно заявляли свою позицию в отношении этого монумента. Памятник не отвечает исторической правде, противоречит духу и позиции тех сил, которые пытаются примирить. Он совершенно не вписывается в архитектонику города, а, главное, построен с грубейшими нарушением существующего законодательства, поскольку не была проведена та процедура, которая требуется при установке монументальных сооружений.

— Естественно, мы не верим, что памятник хотя бы когда-нибудь станет излюбленным местом севастопольцев. Мы не сомневаемся, что ему вообще не место в городе Севастополе, — подчеркнул В.Пархоменко.

Торжественная церемония открытия памятника 100-летию окончания Гражданской войны состоится вечером 22 апреля на берегу Карантинной бухты. Ожидается участие высоких гостей из Москвы.

Изначально планировалось, что его откроют в ноябре 2020 года к 100-летию исхода Белой армии из Севастополя.

Согласились на Потемкина

Для баланса «Севастопольская газета» поинтересовалась мнением В.Пархоменко относительно не менее спорной, чем с памятником Примирения, истории с установкой в центре Севастополя памятника Григорию Потемкину. Его продвигает председатель ЦК Компартии РФ Геннадий Зюганов.

— Я лично не в восторге от идеи установки памятника Григорию Александровичу. Хотя знаю, какую роль он сыграл в становлении Крыма и Новороссии. Да, действительно, он руководил и Суворовым и Ушаковым, которые считаются нашими общепризнанными героями. Только исходя из этого, мы согласились, что этот памятник может быть, — поделился мнением В.Пархоменко.

Он уточнил, что Г.Зюганов памятник Потемкину не продвигает и вообще это не его идея. Лидер коммунистов всего лишь выполняет поручение Государственной думы, депутаты которой приняли решение за свой счет создать и подарить Севастополю памятник исторической личности. А Зюганова назначили координатором этой работы.

— На мой взгляд, нам необходимо сберечь те памятники, которые уже есть в городе, — подчеркнул В.Пархоменко. — Когда неделю назад мы возлагали цветы к монументу Юрию Гагарину, меня возмутил обшарпанный и облупленный пилон памятника первому человеку, покорившему космос. К новым памятникам мы относимся очень осторожно и полагаем, что любой памятный знак или монумент перед установкой должен проходить полную процедуру, предусмотренную законом в таких случаях.