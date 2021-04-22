Крымские пограничники поймали украинских браконьеров

В ночь на 20 апреля пограничным сторожевым кораблем «Безупречный» в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный задержано украинское рыбопромысловое судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

На борту катера были два члена экипажа, граждане Украины, несколько десятков выловленных камбал и свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм.

Пограничники сопроводили судно в Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

На следующий день Черноморский мировой суд Республики Крым признал капитана судна, 1987 г.р., виновным в нарушении правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Наказание за это административное нарушение — штраф в размере 257 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения — сетей.