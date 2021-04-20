Возобновится прямое авиасообщение между Крымом и Чечней

Международный аэропорт «Симферополь» с 30 апреля впервые после шестилетнего перерыва возобновит обслуживание прямых регулярных рейсов из Грозного.

Полеты выполнит авиакомпания Nordwind. Билеты уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба аэропорта столицы Крыма.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Embrarer E190 дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около двух часов. Перелеты продлятся до 29 октября.

Авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы между Симферополем и Грозным впервые. В 2015 году перелеты по этому направлению осуществляла авиакомпания «Грозный Авиа».