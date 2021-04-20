Волки уже добрались до Байдарской долины

В районе села Широкое сотрудником Севприроднадзора в рамках регулирования численности хищников был добыт взрослый самец волка.

Туша передана в управление ветеринарии Севастополя для проведения исследований на наличие вируса бешенства.

Работа по регулированию численности хищников будет продолжена, сообщается на сайте Севприроднадзора.

На 2021 год разрешен отстрел пяти волков. Этот — второй. Предыдущего хищника отстрелили в районе Терновки.

Волки на территорию Севастополя заходят обычно со стороны Бахчисарая.