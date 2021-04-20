Волки уже добрались до Байдарской долины
В районе села Широкое сотрудником Севприроднадзора в рамках регулирования численности хищников был добыт взрослый самец волка.
Туша передана в управление ветеринарии Севастополя для проведения исследований на наличие вируса бешенства.
Работа по регулированию численности хищников будет продолжена, сообщается на сайте Севприроднадзора.
На 2021 год разрешен отстрел пяти волков. Этот — второй. Предыдущего хищника отстрелили в районе Терновки.
Волки на территорию Севастополя заходят обычно со стороны Бахчисарая.