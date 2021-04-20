В севастопольском «Центре крови» поздравили доноров

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и спасения жизни другого человека.

— В этот день мы стараемся чествовать наших заслуженных доноров, волонтеров, студентов, которые являются нашим главным резервом, — сказал главный врач севастопольского «Центра крови» Иван Боечко, открывая праздничное мероприятие.

Он рассказал, что в Севастополе проживает 1052 Почетных донора. Это люди, которые сдали кровь более 40 раз. От государства они получают ежегодную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей. В этом году руководство «Центра крови» собирается ходатайствовать перед депутатами Законодательного собрания об обеспечении местных доноров правом на бесплатный проезд в общественном транспорте, льготное санаторно-курортное лечение и зубопротезирование.

Кроме того, главный врач сообщил, что на сегодняшний день севастопольский центр крови заготавливает также и антиковидную плазму.

— Уже более 70 человек получили антиковидную плазму. Ее назначают больным в случаях тяжелой формы ковидной пневмонии, — отметил И.Боечко.

Он добавил, что в 2020 году центр крови заготовил шесть тонн крови и ее компонентов, но в связи с большим притоком на постоянное место жительства в Севастополь граждан из других регионов, по его мнению, в 2021 году городу потребуется не менее восьми тонн крови.

В честь праздника благодарственные грамоты и подарки получили семейная пара доноров Наталья и Константин Кефели, Нина Королева, Елена Понтрягина, а также молодые коллеги Марина Герасимова, Елизавета Жуева и многие другие.

Студентка Севастопольского государственного университета Елизавета Жуева сегодня сдавала кровь в третий раз и привела с собой своих подруг, а почетный донор Дарья Суфтина совершила уже более 40 донаций и не собирается останавливаться.

— Я получила звание «Почетный донор» три года назад. А первый раз сюда меня привела мама. За что я ей очень благодарна. Донорство — это благородно, почетно и милосердно. Осознание того, что ты кому-то нужен, что можешь спасти чью-то жизнь, наполняет тебя чувством удовлетворения и внутренней гармонии, — поделилась многолетним опытом Д.Суфтина.