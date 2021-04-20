Танцевать будут прямо посреди персикового сада

Бал в цветущих садах пройдет 24 апреля в рамках VIII Большого севастопольского офицерского бала «Симфония будущего». К танцам среди цветущих персиковых деревьев в окружении Крымских гор приглашаются все желающие. Организаторы только настоятельно просят соблюдать дресс-код: для дам — летящее вечернее платье в пол, для кавалеров — костюм, смокинг или парадная форма.

Первоначально бал собирались провести 18 апреля, но из-за холодной погоды перенесли на неделю позже.

Место проведения «Бала в цветущих садах» пока держится в секрете. На вопрос, где под Севастополем в персиковом саду можно устроить танцы, организаторы бала ответили, что не боятся решать сложные и нестандартные задачи.

«Организовать подобное событие действительно очень непросто, тем более что в таком формате мы будем проводить бал первые в мире. И, конечно же, если есть желание, то найти можно все, что угодно! Владельцы садов оказывают нам очень большую поддержку, они рады, что появилась такая идея. Все вдохновлены, очень хотят, чтобы бал получился и появилась такая достойная красивая традиция в Крыму!» — ответили в оргкомитете бала «Севастопольской газете».

Сам же VIII Большой севастопольский офицерский бал «Симфония будущего» пройдет 20 июня на площади Михайловской береговой батареи. В этом году событие будет посвящено 325-летию ВМФ России и 115-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича.

Прием заявок на участие уже открыт, к репетициям могут присоединиться все желающие.