Школьники проверяют свою финансовую грамотность

В севастопольских школах проходит пробный тур онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Проект реализуется Центральным банком Российской Федерации.

Соревнование бесплатное. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.

«В олимпиаде участвуют ученики 1-9-х классов, которые проходят этапы разного уровня сложности. Пробный тур дает возможность потренироваться и оценить свои силы перед основным соревнованием, — отмечает заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка РФ Юрий Соломенник. – При этом его результаты никак не повлияют на итоговый зачет в основном туре».

Основной этап олимпиады начнется 27 апреля в 9.30 с открытого онлайн-урока Председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Трансляция будет доступна на платформе Учи.ру, на странице Центрального банка «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

Время прохождения занятий — 60 минут. Завершится онлайн-олимпиада 17 мая. Все ее участники получат сертификаты, а победители и призеры — грамоты.

В 10 опорных школах Севастополя финансовая грамотность включена в учебную программу. 12 тысяч учеников из 58 школ и восьми колледжей дважды в год участвуют в весенней и осенней сессиях по финграмотности. Также в регионе сейчас реализуются проекты «Грамотный инвестор» и «Финансовая грамотность для старшего возраста».