Реставратор через суд требует убрать бетонный новодел из Херсонеса

Состоялось первое заседание суда по иску севастопольского реставратора Анатолия Туманова к руководству Государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический» и гуманитарному фонду «Моя история» с требованием снести конструкции, возведенные у нового входа на территорию заповедника, неподалеку от башни Зенона.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», А.Туманов настаивает на демонтаже построенной на территории музея-заповедника (около башни Зенона) цельнобетонной площадки на ленточном фундаменте, с установленными на ней бронзовым макетом «Панорама Херсонеса» и двумя мониторами. По его словам, площадка по всем внешним признакам является капитальным сооружением и тем самым нарушает нормы российского законодательства в отношении использования территории памятника культурного наследия федерального значения.

Согласно действующему законодательству, в границах объектов культурного наследия введен особый режим использования земельных участков, и как раз это условие, по мнению А.Туманова, оказалось нарушенным.

Участие в заседании в качестве соответчиков приняли представители обеих организаций, журналисты, представители общественности.

На первом этапе судья Ирина Блейз выслушала мнения истца и ответчиков, а также истребовала ходатайства и доказательства с двух сторон.

А.Туманов со своей стороны попросил представить суду ряд документов в качестве обоснования правомерности появления на территории музея-заповедника спорного бетонного сооружения, о котором соответчики заявляют, как о сборно-разборном.

Среди доказательств, представленных А.Тумановым, к делу не приобщили документы ЮНЕСКО по причине отсутствия перевода на русский язык, снимки из космоса, на которых видны заявленные нарушения, а также скрин-шоты публичной кадастровой карты из-за высказанных ответчиками сомнений в их соответствии действительности.

В ходе заседания также было решено привлечь в качестве третьего соответчика по делу Министерство культуры РФ, на решения которого и ссылались ответчики по делу.

В результате состоявшегося обмена документами для ознакомления судом и сторон очередное заседание суда назначили на 17 мая.

По заявлению, сделанному после заседания начальником юридического отдела музея-заповедника «Херсонес Таврический» Дмитрием Недогибченко, представленные ответчиком документы подтверждают правоту музея и абсолютную законность установки бетонной конструкции. Он также сказал, что суду предоставлены все обоснования для подтверждения законности предмета спора.

— Это большая государственная работа, которая продолжается и будет продолжена на благо граждан и посетителей музея-заповедника, — заявил Д.Недогибченко. Он также подтвердил, что все действия музея сопровождаются актами государственной историко-культурной экспертизы.

— Эту историко-культурную экспертизу я изучил, там много противоречий с нормами законодательства. Например, насчет временности данного сооружения. Ответчики заявляют, что конструкция сборно-разборная, однако она имеет фундамент, который заглублен от 20 до 80 сантиметров в землю, — прокомментировал результаты заседания А.Туманов.

Он намерен до конца добиваться возвращения данной территории в аутентичный вид, как минимум на момент включения заповедника в список ЮНЕСКО.