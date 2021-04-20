Ремонт театра им.Луначарского перенесли на 2025 год

Работы по сохранению объекта культурного наследия «Драматический театр им.А.В.Луначарского» внесены в ФЦП и перенесены на 2025 год.

«Объект включен в федеральную целевую программу «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2025 года» со сроком проведения строительно-монтажных работ в 2025 году», — так ответил на информационный запрос «Севастопольской газеты» директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Проектно-сметная документация на ремонтные работы разработана подрядной организацией ООО «Еврогрупп СПБ» в рамках госконтракта, заключенного в 2018 году.

Ремонт театра был включен в перечень поручений, утвержденный Владимиром Путиным по итогам поездки в Севастополь в августе 2017 года. Правительству РФ совместно с правительством Севастополя поручалось оказать поддержку в проведении ремонтно-реставрационных работ и обеспечении развития материально-технической базы Театра им.Луначарского.

В очередной раз вопрос о ремонте здания театра поднимал его главный режиссер Григорий Лифанов на встрече с Президентом РФ в марте 2019 года. Стоимость реставрации и модернизации здания оценивалась в полтора миллиарда рублей. Тогда Г.Лифанов объяснил, что реконструкцию проведут в сжатые сроки: до 2020 года подготовят проект, а ремонтно-строительные работы завершат к концу 2021 года – началу 2022 года. Речь шла об обновлении технического наполнения здания, а также ремонте его фасадов.

Труппу на время ремонта планировалось отправить в затяжное гастрольное турне по России.

«Объект включен в федеральную целевую программу «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2025 года» со сроком проведения строительно-монтажных работ в 2025 году», — так ответил на информационный запрос «Севастопольской газеты» директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Проектно-сметная документация на ремонтные работы разработана подрядной организацией ООО «Еврогрупп СПБ» в рамках госконтракта, заключенного в 2018 году.

Ремонт театра был включен в перечень поручений, утвержденный Владимиром Путиным по итогам поездки в Севастополь в августе 2017 года. Правительству РФ совместно с правительством Севастополя поручалось оказать поддержку в проведении ремонтно-реставрационных работ и обеспечении развития материально-технической базы Театра им.Луначарского.

В очередной раз вопрос о ремонте здания театра поднимал его главный режиссер Григорий Лифанов на встрече с Президентом РФ в марте 2019 года. Стоимость реставрации и модернизации здания оценивалась в полтора миллиарда рублей. Тогда Г.Лифанов объяснил, что реконструкцию проведут в сжатые сроки: до 2020 года подготовят проект, а ремонтно-строительные работы завершат к концу 2021 года – началу 2022 года. Речь шла об обновлении технического наполнения здания, а также ремонте его фасадов.

Труппу на время ремонта планировалось отправить в затяжное гастрольное турне по России.