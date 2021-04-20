Провели экопикник на любой вкус

Экологически чистые продукты, завораживающий вид на скальный массив Качи-Кальон, свежий воздух, напоенный долгожданным весенним теплом, — все это стало приятными составляющими эко-пикника «Качи-базар», который в минувшее воскресенье в очередной раз организовали поборники здоровой и вкусной жизни.

Для реализации идеи они выбрали большую поляну у входа в Алимову балку у села Баштановка (Бахчисарайский район). Как говорится, живописней не придумаешь.

Уже через час после открытия поляна наполнилась аппетитными запахами шашлыка, плова, копченостей, свежевыпеченного хлеба, сыров, кофе… и посетителями, которые приехали, чтобы отдохнуть всей семьей, а заодно попробовать вкусности, которые в обычном продуктовом магазине точно не купишь.

Сама прогулка по такому фуд-корту — испытание для вкусовых рецепторов и сложный выбор, что именно стоит попробовать. Но не только это. Качи-базар — это своеобразный фестиваль современных ремесел и творческих самовыражений во всем: в создаваемых образах, костюмах, отсылающих к иным историческим эпохам, непременно исконным и посконным.

Организаторы постарались занять посетителей всех возрастов. Пока взрослые выстаивали очередь за крафтовым сыром (ничего, что на некоторые наименования цена подбирается до 3,5 тысячи рублей) или чашечкой сваренного в турке кофе, детям предлагали попробовать себя в рисовании, гончарном ремесле и в плетении из лозы. В желающих недостатка не было!

Как и в расположившихся прямо на траве или на скамейках посетителях, решившихся отведать веганский плов или борщ, грибной крем-суп в хлебном горшочке, фалафель, янтык, иван-чай, индийский чай масала и безалкогольный глинтвейн. И все это под живую музыку.

Среди участников — те, кто круто изменил свою жизнь, переехав в Крым за солнцем и морем из северных столиц, и теперь ищет приложения своим увлечениям. Другие, как Валерия Мирошниченко, — местные жители, успешно работающие в сфере малого предпринимательства.

— Я очень рада быть частичкой такого грандиозного мероприятия. Это своеобразная школа любви к природе. Многие в процессе подготовки к нему придумали экологичную посуду для своей продукции, что было в реалиях нашего времени целым квестом, — рассказала «Севастопольской газете» В.Мирошниченко. Кстати, ее продукция — копченые куры и колбасы — также пришлась по вкусу посетителям пикника.

Организаторы рассчитывают на развитие проекта и уже анонсировали следующий гастро-пикник на воскресенье, 2 мая. На том же месте.