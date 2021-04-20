Парк «Федюхины высоты» открывает первый туристический сезон

C 1 по 10 мая в парке живой истории «Федюхины высоты», расположенном недалеко от села Первомайское, будет проходить праздник истории и весны.

В программе — увлекательные экскурсии в прошлое Крыма и Севастополя, встречи с героями разных времен. Для любителей ярких зрелищ работает шоу гладиаторов. В историческом тире желающие могут пострелять из луков и арбалетов.

В течение всех майских праздников в парке работает ярмарка ремесел. Кроме того, на территории обустроены зоны отдыха и живописные места для пикников на природе, где в кругу семьи и друзей можно комфортно провести время.

Парк живой истории «Федюхины высоты» был открыт для посещения в 2020 году. На территории организованы интерактивные площадки, относящиеся к различным периодам истории Севастополя, устраиваются реконструкции сражений, проводятся экскурсии.