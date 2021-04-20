Памятник Примирению вероятно готовят к открытию

Территория рядом с памятником окончанию гражданской войны на юге России (Примирению) на ул.Катерной была закрыта с понедельника для уборки, чтобы в четверг там прошла торжественная церемония.

— С 20 по 22 апреля приступаем к генеральной уборке на новом общественном пространстве. Парк будет закрыт. Извините за неудобство! — написал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в социальных сетях.

Дата открытия памятника 100-летию окончания Гражданской войны в Севастополе назначена на 22 апреля, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Севастополя. На торжественную церемонию приедут глава Союза кинематографистов России Никита Михалков, советник Президента Владимир Мединский.

Мемориал на берегу Карантинной бухты начали сооружать в 2017 году. Планировалось, что его откроют в ноябре 2020 года к 100-летию исхода белой армии из Севастополя. Но по неизвестным причинам уложиться в срок строителям не удалось.

Точную дату открытия городские власти долго не озвучивали, но с фигуры России-матери на стеле уже две недели как сняли защитную пленку. Именно из-за этой пленки, в которой скульптура простояла всю зиму, жители Севастополя прозвали изваяние «Богиня целлофана».

Автор памятника — председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Идея мемориала и выбор места для его установки с видом на Херсонес были восприняты в Севастополе неоднозначно, особенно сторонниками коммунистической идеологии.

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Дата открытия памятника Примирению назначена на 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.