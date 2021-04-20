Оштрафована завалившая строительным мусором Килен-балку фирма

Юридическое лицо, признанное виновным в складировании строительных отходов, обязано возместить ущерб в размере более двух миллионов рублей.

Специалистами Севприроднадзора ранее был зафиксирован факт сброса лома асфальтобетонных покрытий в районе гаражного кооператива «Молодежный-3» в Килен-балке на территории в 1,3 тысячи кв.м.

Административное расследование выявило, кто это сделал. Виновное юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Специалистами Севприроднадзора был рассчитан ущерб, материалы направлены в суд на рассмотрение.

Суд встал на сторону природоохранного ведомства, виновник обязан возместить ущерб в размере 2,275 млн рублей. Решение вступило в законную силу.