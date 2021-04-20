Недостатка в техничках в севастопольских школах нет

Департамент образования готов разбираться с конкретными фактами, если родителей учеников заставляют убирать классы и коридоры.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки города Севастополя Елена Богомолова, выступая на пленарном заседании городского парламента с отчетом о реализации основных задач ведомства за 2019-2020 годы.

— Какой у нас в школах некомплект технического персонала? Сколько у работников заработная плата? Почему в начальной школе родители обязаны убирать учебные классы и коридоры? — озвучил возмущение горожан депутат заксобрания Артем Гордиенко.

В ответ Е.Богомолова сообщила, что количество технического персонала определяется каждым учреждением самостоятельно. В основном, все подсобные работники трудятся на полторы ставки. Если человек работает на ставку, то получает минимальную зарплату, обеспечиваемую государством.

— Если у работника больше полторы ставки, а у директора есть возможность выплачивать премии, тогда он получает больше, — объяснила директор департамента ситуацию и добавила, что на сегодняшний день острой нехватки техничек в учреждениях нет.

— С конкретными фактами о том, что в какой-то начальной школе заставляют родителей убирать, пусть обращаются ко мне. Я готова выслушать и разобраться в ситуации, — пообещала Е.Богомолова.