Крым и Севастополь получат еще 3,3 млрд рублей на водоснабжение

Субсидия будет направлена на геологоразведку для поиска новых источников воды и ремонт трубопроводов. Планируется бурение новых скважин питьевой воды: 17 в Севастополе и 30 в Крыму. В ходе работ по сокращению потерь в системах водоснабжения отремонтируют более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

«Минэкономразвития России заключило соответствующие соглашения с субъектами Российской Федерации региона: Республикой Крым и городом Севастополем на предоставление субсидии из резервного фонда Правительства России. Ведомством уже доведены до бюджетов Севастополя и Республики Крым все выделенные средства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэкономразвития.

Уточняется, что средства выделены правительством Российской Федерации на условиях софинансирования. Они составляют 95% от суммы, необходимой для реализации проектов, еще 5% регионы должны вложить из собственных средств.

Ранее правительство РФ намеревалось направить более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.