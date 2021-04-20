Херсонес просят выстроить диалог с общественниками

Через неделю представитель ИКОМОС, профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Виноградова посетила музей-заповедник «Херсонес Таврический». О визите эксперта сообщила пресс-служба Херсонеса.

«10 апреля 2021 года состоялось заседание совета ИКОМОС, Россия, на котором специально обсуждался вопрос о благоустройстве Херсонеса. Для меня было очень важно оказаться здесь лично после этого рассмотрения, увидеть всё своими глазами и оценить. Тем более, что я могу говорить о некоторых волнующих темах, услышав обе стороны», — объяснила свой визит в Севастополь Т.Виноградова.

Эксперт отметила, что по деревянным настилам и дорожкам «комфортно ходить и родителям с колясками, и бегать маленьким детям, и перемещаться маломобильным гражданам». Тем людям, которые не любят деревянные настилы и предпочитают ходить по тропинкам, она указала, что «на территории Херсонеса тоже достаточно места».

Т.Виноградова предложила установить на смотровых площадках разные информационные носители, чтобы посетители смогли комфортно знакомиться с историей. Второе предложение дирекции заповедника касалось того, что необходимо выстроить диалог с заинтересованной общественностью Севастополя (художниками, архитекторами). Это можно сделать, привлекая местных профессионалов, отметила эксперт.

Представитель ИКОМОС затронула вопрос купания на территории Херсонеса.

«Я знаю, что многих волнует эта тема, многие любили плавать в этих местах. Но существуют определенные правила для музеев, где купание запрещено. Я не вижу в этом проблемы, поскольку пляжей в городе достаточно: пляж «Солнечный» в парке имени Ахматовой и другие. Ведь ни у кого не возникает желания купаться в Москве-реке под стенами древнего Кремля. Музей-заповедник — это не место для купания. Это нужно понять, и я поддерживаю этот запрет», — была категорична гостья.