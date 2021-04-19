Вышла в свет новая книга «Избранное: Стихи» поэта Андрея Соболева

Презентация новинки состоится в субботу, 24 апреля, в 12.00 в Морской библиотеке. По традиции для гостей автор исполнит свои песни.

В литературно-художественное издание «Избранное: Стихи» вошли произведения из восьми поэтических сборников, написанные за последние 20 лет, а также новые, ранее не изданные стихи. Произведения для книги автор отбирал сам, учитывая отзывы читателей.

Часть тиража автор намерен передать в Луганскую и Донецкую Народные Республики, которые поэт часто посещает и считает юго-западом России.

А.Соболев — известный автор-исполнитель, поэт, общественный деятель — живет и работает в Севастополе. В его творческом багаже около десятка поэтических сборников, 13 музыкальных альбомов и более 400 авторских песен.

А.Соболев — поэт самобытный, пишущий в разных жанрах. Ему подвластны и поэтическая документалистика — живой отклик на текущие события; стихи-эссе, рассуждения на социальные и политические темы; лирические мотивы. Автор живет и откликается на эпоху, на события, происходящие с нами и вокруг нас. Новая книга, по его словам, — это рефлексии на метаморфозы современного мира.

— Мой безвременно ушедший друг, Петр Савченков, талантливый музыкант, человек-событие, однажды, поздравляя меня со сцены, сказал: «Поймите и запомните, дорогие мои зрители, когда нам плохо — поэту больно». Эти слова, на мой взгляд, объясняют многое в моей жизни и творчестве. Стихи разных лет, представленные в издании, объединены нашими общими болью и радостями, тревогами и надеждами, общей историей и победой. Вспоминая прошлое, мы лучше понимаем настоящее и представляем свое будущее, — подчеркнул А.Соболев.