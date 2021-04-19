Воды Симферополю хватит на восемь месяцев

Запасов воды в трех водохранилищах, питающих Симферополь, хватит на восемь месяцев, сообщила в понедельник на брифинге вице-премьер Крыма Светлана Маслова.

«Объем воды в Симферопольском водохранилище от полезного объема — 7%, в Аянском — 86%, и это самое наполненное на сегодняшний день водохранилище, в Партизанском — 12%. Полезный объем воды на сегодняшний день, который можно использовать, — 10 млн куб. м. Приток за неделю составил 2 млн куб.м воды, расход — 303 тысяч. При сохранении существенных притоков и ограниченном водозаборе возможность использования поверхностных источников на сегодняшний день мы накопили воды на 249 дней или восемь месяцев», — цитирует С.Маслову ТАСС.

Она добавила, что сейчас власти региона анализируют, какой объем воды удастся накопить при продолжении притоков, и рассматривают вопрос возможной корректировки графиков подачи.

По словам вице-премьера, самая тяжелая ситуация с водоснабжением на полуострове сложилась в Алуште.

«Запас воды в Изобильненском водохранилище составляет всего 18% от полезного объема — 2,3 млн куб.м. Приток 250 тысяч куб.м за неделю достаточно серьезный, если сравнивать с предыдущими неделями, когда они [притоки] были равны недельному расходу», — сказала С.Маслова.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода с сентября 2020 года подается по часам утром и вечером. С февраля ограничения действуют и в Алуште. В Ялте часть воды обеспечивают из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.