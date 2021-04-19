Вакцинировать могут даже на предприятиях

В Севастополе работают 26 пунктов вакцинации, в которых можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 19 апреля на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

На сегодняшний день первым компонентом привиты 35,9 тысяч человек (15% от необходимого количества), вторым — 18,9 тыс человек. Из них старше 60 лет — 55%. В регистр вакцинированных занесены все привитые.

— Ранее было открыто 11 пунктов вакцинации в поликлиниках. Мы открыли еще 15 резервных. Плюс есть пункты вакцинации на площади Нахимова, у ТЦ «Апельсин», SeaMall и «Муссон» стоят наши бригады, а по выходным — на площади Захарова, — доложил директор горздрава Виталий Денисов.

По его информации, за минувшие выходные по всем прививочным пунктам «прошло» 380 человек.

На сегодняшний день на две недели записано через портал 7 тысяч человек, но возможность для записи есть еще для 22 тысячи. Все условия созданы, надо, чтобы люди приходили, — доложил директор департамента здравоохранения. Он также пояснил, что ранее записавшиеся в поликлиниках на более поздние сроки, могут привиться в открытых пунктах или переписаться на свободные слоты на ближайшие дни. Для этого необходимо позвонить в колл-центр.

На это М.Развожаев предложил организовать выездные медицинские бригады на предприятия города.

По словам В.Денисова, такая работа уже организована. Выездные бригады могут выехать по заявке даже на 10 человек.

Особое внимание предложено уделить сельхозпредприятиям, рынкам, где будут предлагать проводить прививочную компанию без отрыва от производства. На Севморзаводе планируется организовать вакцинацию в обеденный перерыв.

— На площади Захарова. С четвертой больницей проговорите, чтобы не только в выходные, но и ежедневно предлагали привиться. Там большой поток идет, — распорядился губернатор,