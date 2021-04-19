Севприроднадзор не спешил оплачивать выполненные госконтракты
Только после вмешательства прокуратуры шесть подрядчиков получили оплату по уже исполненным государственным контрактам.
Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату по исполненным госконтрактам в сфере природопользования и охраны природы.
Установлено, что в ноябре-декабре 2020 года Севприродназором заключены четыре государственных контракта об оказании услуг по определению технического состояния водозаборных скважин, перевозке и хранению лома металлов, обслуживанию и ремонту автотранспорта и поставке сувенирной продукции. Подрядчики выполнили условия контрактов в полном объеме, однако оплату по ним своевременно не получили.
По данному факту природоохранным прокурором директору Севприроднадзора внесено представление, которое удовлетворено. Задолженность в размере 3,13 млн рублей погашена в полном объеме.
В тот же период государственное казенное учреждение «Севастопольское лесничество» заключило государственные контракты на оказание услуг по обслуживанию и ремонту автотранспорта и на поставку форменного обмундирования. Контракты исполнены, но оплата по ним также не произведена.
Только в ходе прокурорской проверки заказчик возместил возникшую задолженность в размере свыше 760 тысяч рублей.
Таким образом в результате вмешательства прокуратуры восстановлены права шести субъектов хозяйствования, перед которым погашены долги по исполненным государственным контрактам на общую сумму почти четыре млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.