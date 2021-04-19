Селфи на фоне электрички плохо закончилось

Сотрудники транспортной полиции расследуют факт получения травм несовершеннолетней на перегоне станций Симферополь – Симферополь-грузовой. Находясь в опасной близости от поезда, девочка потеряла равновесие от созданного им воздушного потока и упала на насыпь железнодорожного полотна. С подозрением на перелом ноги она была направлена «скорой» в ближайшую больницу.

В ходе проведения опроса пострадавшей и бригады электропоезда правоохранители выяснили, что девочка хотела сделать селфи на фоне движущегося железнодорожного состава.

Результаты предварительного расследования будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В отношении родителей несовершеннолетней составлены протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Оба родителя будут подвергнуты административному наказанию в виде штрафа, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.