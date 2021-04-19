Превышение эпидпорога по ОРВИ объяснили затянувшейся весной

Эпидпорог по ОРВИ в Севастополе превышен на 4%, что, по мнению главного санитарного врача города Романа Проскурнина, способствует возникновению условий для распространения инфекций.

Превышение эпидпорога губернатор Михаил Развожаев объяснил затянувшейся весной. А замгубернатора Александр Кулагин отчитался об улучшении основных показателей по covid-19 за неделю: заболели 185 человек, причем за последние сутки зарегистрировано только 22 случая. До 115 случаев сократилось количество выявленных внебольничных пневмоний. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 0,72, свободный коечный фонд — 28%.

— На сегодня в больницах находятся 229 человек в возрасте 65+ (245 человек неделей ранее), в отделении интенсивной терапии — 12 человек, из них двое — на ИВЛ, — отчитался А.Кулагин.

Он также сообщил, что охват тестированием составляет примерно 200 на 100 тысяч населения. Сейчас тестируются, в основном, при обращении с признаками ОРВИ. Тем, кто находится в стационарах, тестирование проводится постоянно.

В Республике Крым, в отличие от Севастополя, наблюдается рост заболеваемости covid-19, что, по словам Р.Проскурнина, объясняется в целом нестабильной эпидситуацией.