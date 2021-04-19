Предупреждают о ветреной и дождливой погоде

В связи с прохождением южного циклона вечером 19 апреля, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. 20 апреля усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, порывы 23-28 м/с, говорится в сообщении Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Севастополе будет комфортнее. Ветер до 20 м/с, сильный дождь в ночь на вторник, 20 апреля.

Температура воздуха ночью и днем 11-13°С.

ГУ МЧС России по Севастополю призывает население придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и по возможности воздержаться от поездок и пребывания на улице.