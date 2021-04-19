Обочины поручено почистить

С обочин дорог приказано убрать многочисленные грязевые отложения, которые скопились там после посыпки дорог противогололедной смесью. Такое поручение в очередной раз 19 апреля дал губернатор Михаил Развожаев директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Глава города еще раз указал на большое количество грязевых отложений, которые превратились в пыль и создают общую обстановку дискомфорта на дорогах.

При этом он подчеркнул, что надо почистить основные трассы, а также дороги в районах.