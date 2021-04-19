На субботнике собрали и вывезли 300 кубометров мусора

На субботник 17 апреля в Севастополе вышли 2267 человек, которые убрали территорию площадью 362 тысяч кв.м.

Такие данные сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. По его словам, ликвидировано 23 свалки, вывезено примерно 300 кубометров мусора.

— На субботник вышли все департаменты. Были определены основные точки, которые не охвачены уборкой и были захламлены. До сегодняшнего дня еще продолжается вывоз мусора, — отчитался директор горхоза на аппаратном совещании в понедельник, 19 апреля.

Он также анонсировал проведение 24 апреля очередного субботника. На этот раз мероприятие будет всероссийским. К работе предполагается подключить общественные организации, управляющие компании, а также все организации, которые занимаются какой-либо деятельностью на территории города.

За выдачу инструмента, перчаток и мусорных мешков ответственны муниципалитеты.

В рамках этого субботника планируется вычистить территории у памятников героям Великой Отечественной войны, Херсонес. Мероприятия также планируются на территории кладбищ, а также прилегающие к знаковым местам.