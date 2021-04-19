Крымские археологи будут восстанавливать арку в Пальмире

Департамент древностей и музеев Сирии и российская Ассоциация предприятий каменной отрасли «Центр камня» 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении Триумфальной арки в древней Пальмире.

В начале апреля рабочая группа специалистов приступила к реализации первого этапа проекта. В состав группы были включены и крымские археологи, и реставраторы музея-заповедника «Неаполь Скифский». Археологи из Крыма при обследовании разрушенной боевиками Триумфальной арки сирийской Пальмиры и создании компьютерной модели ее фрагментов для разработки плана реставрации этого памятника используют опыт, полученный при работе на полуострове и в других странах — например, в Судане.

«Раскопки, как таковые, здесь не нужны: объект давно был отреставрирован, он был виден, им любовались. Наша задача, и в этом специфика работы, работать с грудой обломков, которая осталась после разрушения Триумфальной арки, той самой, из учебника истории за пятый класс. Прежде чем браться за реставрацию, нужно разработать план, понять, в каком порядке собирать фрагменты», — рассказал ТАСС директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

Для работы с обломками разрушенной в 2015 году арки нужна особая методика.

«Мы должны обследовать, расчистить, понять, куда какой фрагмент упал, как это правильно собрать и зафиксировать. Очень важно не только ювелирно собрать эту мозаику, но и разобрать завал — чтобы не повредить фрагменты, чтобы с минимальными потерями прошла реставрация», — уточнил Ю.Зайцев.

По его словам, все элементы будут отсканированы, и перед началом реставрации арки процесс отработают в виртуальном формате: будет найден оптимальный вариант, как перемещать созданные с помощью крымских специалистов трехмерные копии блоков, в каком порядке они должны собираться, какой порядок действий будет наиболее оптимальным.

«Наша команда, сотрудники музея «Неаполь Скифский», подошла для этой цели как нельзя лучше: у нас большой арсенал современного оборудования, 3D-сканеры и соответствующие программы, мы умеем с ним работать и часто его используем в своих проектах», — отметил собеседник. Более того, добавил он, именно у крымских археологов есть опыт полевой работы с таким высокотехнологичным оборудованием в нужном климате (а это также подразумевает ряд нюансов): «Два года мы участвовали в экспедициях в Судане».

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) — один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города — храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н.э.