Задержан оружейник-любитель

Сотрудниками уголовного розыска задержан токарь одного из предприятий Севастополя, подозреваемый в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов.

В ходе обысков по месту его проживания обнаружены и изъяты три единицы стрелкового оружия, 129 патронов калибров 5,6 и 9 мм. По месту работы мужчины обнаружены и изъяты заготовки и детали для изготовления оружия.

Предварительно установлено, что токарь одного из севастопольских предприятий, с помощью токарного и другого промышленного оборудования изготовил нарезное длинноствольное оружие с прибором для бесшумной стрельбы, а также внес конструктивные изменения в два сигнальных пистолета, переделав их в огнестрельное оружие.

В отношении задержанного возбуждены несколько уголовных дел. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.