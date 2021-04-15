В школе торгуют стройматериалами законно

Известно ли директору департамента образования Елене Богомоловой что-либо о магазине строительных материалов, расположенном в библиотечном домике школы 40, спросил депутат Артем Гордиенко на пленарном заседании заксобрания.

По словам Е.Богомоловой, разрешение на функционирование магазина в здании, принадлежащем школе, было дано еще депутатами зак­собрания предыдущего созыва.

— У них есть на это все права. Департамент делал отзыв разрешения, были суды, есть все подтверждающие документы. На сегодняшний день делается все для того, чтобы вернуть школе №40 это помещение, — сообщила глава департамента.