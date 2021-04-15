В региональном конкурсе «Учитель года России» победила учитель русского языка из школы №3

Альбина Николаева — учитель русского языка и литературы школы №3 с углубленным изучением английского языка им.Нев­ского вышла в финал конкурса «Учитель года России».

Как рассказала А.Николаева «Севастопольской газете», участники регионального этапа сначала соревновались заочно, представляя свои педагогические сайты. В результате из 70 претендентов к очному этапу были допущены шестеро.

Очный этап включил три испытания. Экзаменом на профессионализм стало проведение урока на заданную тему в другой школе и в чужом классе.

Второе испытание — внеурочное мероприятие, в качестве которого был выбран классный час. Третьим заданием был мастер-класс для взрослых. Для этого была создана фокус-группа, куда вошли учителя и родители. Им педагог продемонстрировала свое профессиональное мастерство и методику работы.

Финал конкурса состоится в Ростове-на-Дону, поскольку победителем предыдущего конкурса стал учитель математики, представлявший этот город.

По словам А.Николаевой, она мотивирована на участие и даже победу.

Учитель рассказала, что живет и работает в Севастополе недавно, в город приехала из Астрахани, где проработала учителем русского языка и литературы 25 лет.

А.Николаева имеет интересный инновационный опыт, которым готова делиться с коллегами. В 2019 году она была финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Астраханской области».